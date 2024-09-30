Дума Владивостока скорректировала Устав и бюджет города

На очередном заседании 26 сентября Дума города Владивостока рассмотрела 35 вопросов. В том числе утвердила изменения в Устав Владивостока, которые предусматривают досрочное прекращение полномочий депутата, члена выборного органа и выборного должностного лица местного самоуправления в случае приобретения ими статуса иностранного агента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии