Дума Владивостока скорректировала Устав и бюджет города

На очередном заседании 26 сентября Дума города Владивостока рассмотрела 35 вопросов. В том числе утвердила изменения в Устав Владивостока, которые предусматривают досрочное прекращение полномочий депутата, члена выборного органа и выборного должностного лица местного самоуправления в случае приобретения ими статуса иностранного агента.