created by Background Eraser editorРоссия в ближайшее время прорвет оборону ВСУ в нескольких местах, режим Владимира Зеленского сделал напрасную ставку на обещание «вернуть границы 1991 года вооруженным путем», заявил бежавший на Запад экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии