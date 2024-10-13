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Царьград

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Борис Джонсон подал России "хороший знак": Кто будет главным гробовщиком остатков государственности Киева?

Борис Джонсон подал России "хороший знак": Кто будет главным гробовщиком остатков государственности Киева?

Экс-премьер Британии Джонсон в мемуарах оценил свою роль в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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