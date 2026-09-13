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Теннисистка Шарапова вручила Рыбакиной приз за победу на US Open

Теннисистка Шарапова вручила Рыбакиной приз за победу на US Open

Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина одержала победу в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.

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