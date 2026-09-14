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Газета.ру

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Тренер ЦСКА Игдисамов не смог оценить первый матч полузащитника Олейникова

Тренер ЦСКА Игдисамов не смог оценить первый матч полузащитника Олейникова

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», что полноценно дебют полузащитника Ивана Олейникова оценить нельзя из-за характера матча.

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