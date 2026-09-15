EPA Repeals Biden-Era Carbon Rules For Power Plants As previewed here yesterday, late on Monday the Environmental Protection Agency (EPA) said that it finalized a rule repealing most of the carbon-emission limits for coal- and natural gas-fired power plants and proposed a separate measure that could restrict similar regulations in the future.
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