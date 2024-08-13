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Ученые обнаружили огромные запасы воды под поверхностью Марса

Ученые обнаружили огромные запасы воды под поверхностью Марса

Ученые из Калифорнийских университетов в Сан-Диего и Беркли проанализировали данные модуля NASA InSight, который приземлился на Марсе в ноябре 2018 года, и обнаружили огромные запасы воды под поверхностью красной планеты.

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