Ученые обнаружили огромные запасы воды под поверхностью Марса

Ученые из Калифорнийских университетов в Сан-Диего и Беркли проанализировали данные модуля NASA InSight, который приземлился на Марсе в ноябре 2018 года, и обнаружили огромные запасы воды под поверхностью красной планеты.
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