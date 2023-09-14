ВИЗИТ КИМА ДОЛЖЕН ДАТЬ РОССИИ МНОГО ПОЛЕЗНОГО Лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию: его бронепоезд пересек государственную границу и движется в сторону Владивостока.
Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Ким Чен Ын, сидящий зв железным забором, не знает, что Россия давно уже не социалистическая страна и туда уже не собирается. Поэтому его слова "Мы с другом Путиным будем бороться с империализмом", можно считать ошибочными.
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23 час.
J
Jubar
Только противостояние США заслуживает уважения и даже больше ...
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23 час.
Владимир Алтайцев
Не считай себя, лакея пиндосов, умнее Кима. Знает он мир прекрасно. Вот только кто тебе разрешил гавкать на Кима? Вас же с поводка спускают, когда надо кого-то облаять. А ты тут соло поёшь.
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7 час.
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