ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 213
    Блестящие итоги полутора лет СВО!После длительного...
  • Михаил Волхонов
    Нет в нашей армии смелого командования.После длительного...
  • Поля Русс
    Или бизнес рулит?После длительного...

Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?

Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?

ВИЗИТ КИМА ДОЛЖЕН ДАТЬ РОССИИ МНОГО ПОЛЕЗНОГО Лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию: его бронепоезд пересек государственную границу и движется в сторону Владивостока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
Ким Чен Ын, сидящий зв железным забором, не знает, что Россия давно уже не социалистическая страна и туда уже не собирается. Поэтому его слова &quot;Мы с другом Путиным будем бороться с империализмом&quot;, можно считать ошибочными.
Ответить
23 час.
J
Jubar
Только противостояние США заслуживает уважения и даже больше ...
Ответить
23 час.
Владимир Алтайцев
Не считай себя, лакея пиндосов, умнее Кима. Знает он мир прекрасно. Вот только  кто тебе разрешил гавкать на Кима? Вас  же  с поводка спускают, когда надо кого-то облаять. А ты тут соло  поёшь.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх