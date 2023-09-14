Что Москва и Пхеньян могут предложить друг другу?

Виталий Кирпиченко Ким Чен Ын, сидящий зв железным забором, не знает, что Россия давно уже не социалистическая страна и туда уже не собирается. Поэтому его слова "Мы с другом Путиным будем бороться с империализмом", можно считать ошибочными.

J Jubar Только противостояние США заслуживает уважения и даже больше ...