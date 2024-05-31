"Дурной знак". Вашингтон уличили в тоталитарных замашках

8 мая администрации Байдена попыталась отклонить иски Техаса и двух изданий, The Daily Wire и The Federalist, обвинивших Государственный департамент США в технологической цензуре консервативных голосов, но потерпела неудачу.
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