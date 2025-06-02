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Рукопожатие с полицией окупилось: Приезжие, напавшие на семью, получили неожиданно мягкое наказание

Рукопожатие с полицией окупилось: Приезжие, напавшие на семью, получили неожиданно мягкое наказание

Avia.pro - СМИ В подмосковной Балашихе дорожный конфликт с участием мигрантов перерос в нападение на русскую семью.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Чурок учит непод камеры и как они люба один на один. Человек 40 о пинают и никто не виноват! Они сами начали! Продажные полицаев на разминирование!
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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23 час.
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