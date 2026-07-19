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Жена Барко – Беллингему после того, как он ударил ее мужа: «Лучше говорить на поле. Если ты собираешься столько плакать, лучше займись другим видом спорта»

Жена Валентина Барко из сборной Аргентины публично осудила Джуда Беллингема за то, что он ударил ее мужа после матча 1/2 финала ЧМ-2026 (2:1).

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