100 бриксов. Почему они будут ценнее 100 долларов

Ох, не зря так переживали на Западе перед саммитом БРИКС. Все их худшие опасения сбылись - союз прирос шестью новыми странами, а также было принято решение о переходе при взаиморасчётах на национальные валюты и введении в оборот новой валюты, которая перед вами.
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