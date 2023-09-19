100 бриксов. Почему они будут ценнее 100 долларов

Ох, не зря так переживали на Западе перед саммитом БРИКС. Все их худшие опасения сбылись - союз прирос шестью новыми странами, а также было принято решение о переходе при взаиморасчётах на национальные валюты и введении в оборот новой валюты, которая перед вами.