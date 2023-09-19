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100 бриксов. Почему они будут ценнее 100 долларов

100 бриксов. Почему они будут ценнее 100 долларов

Ох, не зря так переживали на Западе перед саммитом БРИКС. Все их худшие опасения сбылись - союз прирос шестью новыми странами, а также было принято решение о переходе при взаиморасчётах на национальные валюты и введении в оборот новой валюты, которая перед вами.

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