Представитель МИД России Мария Захарова сравнила визит британского премьер-министра Кир Стармера в Киев 16 июля с поклонением идолам, осудив западные элиты за акцент на киевских чиновниках при завершении карьеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии