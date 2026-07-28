Платежный агент в рамках ВЭД — возможности и риски для бизнеса в 2026 году

Использование платежного агента во внешнеэкономической деятельности становится одним из ключевых инструментов для компаний, работающих в условиях ограничений международных расчетов и усложнения банковской инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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