Япония выделила $13,4 млрд на возрождение полупроводниковой промышленности — Micron и TSMC получат больше всех

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, по данным Nikkei Asian Review, решилось выделить на субсидирование отечественной полупроводниковой промышленности около $13,4 млрд в ближайшие два года.
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