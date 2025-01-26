Глава ЦРУ Рэтклифф: лишенные доступа к секретным данным экс-разведчики лгали

Новый глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф в эфире Fox News опроверг, что решение президента США Дональда Трампа лишить доступа к секретной информации 51 экс-сотрудника ведомства было обусловлено желанием отомстить.
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