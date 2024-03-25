Семью Исломовых, подозреваемых в причастности к теракту, доставили в суд Москвы

РИАМО - 25 мар. Членов семьи Исломовых, которые подозреваются в причастности к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», доставили в московский суд, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
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