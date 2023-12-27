И долю такую вы выбрали сами...

Вчера очень многие постили скрин, на коем маленьких хохоликов, впечатлённых новым законопроектом о могилизации, начинают терзать смутные сомненья:Что же, я как украинознавец попробую ответить маленьким хохоликам.
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