Западные страны готовят попытки вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году

Комиссия Совета Федерации Российской Федерации зафиксировала подготовку западных стран к возможным вмешательствам в выборы в Госдуму 2026 года, признав это потенциальной угрозой для государственного суверенитета страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии