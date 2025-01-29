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Западные страны готовят попытки вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году

Западные страны готовят попытки вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году

Комиссия Совета Федерации Российской Федерации зафиксировала подготовку западных стран к возможным вмешательствам в выборы в Госдуму 2026 года, признав это потенциальной угрозой для государственного суверенитета страны.

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