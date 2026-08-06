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"Стобальники" по ЕГЭ не могут поступить в вузы из-за победителей олимпиад

"Стобальники" по ЕГЭ не могут поступить в вузы из-за победителей олимпиад

Абитуриенты с рекордными 300 и более баллами ЕГЭ массово не проходят на бюджетные места в ведущих вузах России из-за высокого конкурса и роста числа олимпиадников, которые занимают места без вступительных испытаний.

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