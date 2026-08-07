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Моуринью ввел новые правила в «Реале»: строгое питание, наказания за опоздания и запрет на лечение вне клуба (As)

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью ввел в команде новые правила, касающиеся питания, дисциплины и восстановления футболистов.

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