В Смоленске правоохранители поймали очередного юного “закладчика”

Юноше грозит “уголовка” Следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего молодого человека, который пытался сбыть наркотики в Смоленской области, информирует региональная пресс-служба СУ СК.
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