Консультант картины о «Руссо-Балте» поведал о том, как его команда создаёт гоночный автомобиль Rossa LM GT и готовит его дорожную модификацию, почему Формуле-1 вредят «батарейки», чего не хватает Франко Колапинто, почему он верит в Никиту Мазепина и стоит ли ждать русских пилотов в Формуле-1.