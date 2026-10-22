Консультант картины о «Руссо-Балте» поведал о том, как его команда создаёт гоночный автомобиль Rossa LM GT и готовит его дорожную модификацию, почему Формуле-1 вредят «батарейки», чего не хватает Франко Колапинто, почему он верит в Никиту Мазепина и стоит ли ждать русских пилотов в Формуле-1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым