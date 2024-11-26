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У Зеленского есть личные причины продолжать проливать кровь: почему Украина не хочет мира

У Зеленского есть личные причины продолжать проливать кровь: почему Украина не хочет мира

Иногда они возвращаются. И, нет, я не о каких-то живых мертвецах, а о функционерах команды Зеленского, перешедших в категорию «сбитых летчиков», хотя в какой-то степени они остаются такими же зомби, какими были, занимая государственные посты.

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