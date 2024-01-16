Эксперты прочтут бесплатные лекции родителям из Ярославского

Бесплатный лекторий «Родительская среда» подготовили для жителей Ярославского района. Эксперты расскажут, как сформировать у ребенка полезные привычки, наладить эмоциональную связь и помочь с выбором профессии.
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