Мэджик Джонсон: «Маркус Смарт вернулся и сделал разницу»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон поделился впечатлениями от второго матча финала Восточной конференции «Майами» – «Бостон» (102:127, 1-1), отметив роль вернувшегося после травмы Маркуса Смарта.
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