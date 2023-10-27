Arknights: Endfield запустила ЗБТ в Китае и готовит ЗБТ для глобального рынка Издател...

Arknights: Endfield запустила ЗБТ в Китае и готовит ЗБТ для глобального рынкаИздательство Hypergryph сообщило о том, что их RPG с элементами стратегии в реальном времени Arknights: Endfield открыла свои двери для закрытого технического тестирования на ПК в Китае.
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