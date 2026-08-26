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Рабочая профессия сварщика по уровню предлагаемых зарплат обошла конкурентов

Рабочая профессия сварщика по уровню предлагаемых зарплат обошла конкурентов

Сварщики по итогам лета 2026 года стали самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России. По данным исследования «Авито Работы», среднее предлагаемое работодателями вознаграждение для таких специалистов достигло 215 545 рублей в месяц.

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