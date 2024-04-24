1 мая в общественном транспорте Темиртау заработает система ONAY!

С 1 мая в общественном транспорте Темиртау начнет работать электронная система обилечивания ONAY!. В мае тариф на проезд в городских автобусах Темиртау останется прежним, со ссылкой на акимат Темиртау сообщает корреспондент ekaraganda.
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