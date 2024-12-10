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Суд в Москве продлил арест бывшего заместителя губернатора Краснодарского края

Суд в Москве продлил арест бывшего заместителя губернатора Краснодарского края

Московский Басманный суд продлил до 5 февраля 2025 года меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении крупной взятки.

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