Суд в Москве продлил арест бывшего заместителя губернатора Краснодарского края

Московский Басманный суд продлил до 5 февраля 2025 года меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении крупной взятки.
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