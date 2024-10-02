250 л.с., полный привод, 6 мест: новый «японец» появился в России

Дилер из Краснодара привез в страну японский минивэн четвертого поколения за 18 694 000 руб. В России автомобиль продают в единственной доступной версии для рынка Китая с гибридным мотором объемом 2,5 литра общей отдачей 190 л.
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