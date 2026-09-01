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Морозов: буду болеть за то, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки и поднял планку ещё выше

Морозов: буду болеть за то, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки и поднял планку ещё выше

Президент КХЛ Алексей Морозов пожелал российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в лиге с учётом плей‑офф.

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