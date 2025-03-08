БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В народное ополчение вступали и седовласый рабочий, и вчерашний школьник

В народное ополчение вступали и седовласый рабочий, и вчерашний школьник

 Валерий ПОЛЕССКИЙ Говоря о тех, кто создал важнейшие предпосылки для Великой Победы, 80-летие которой мы будет отмечать уже через несколько месяцев, нельзя не вспомнить о народных ополченцах – людях, уходивших на фронт, несмотря на всякого рода формальные препятствия: возраст, состояние здоровья, наличие брони от мобилизации и т.

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