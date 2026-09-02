Россияне резко нарастили объемы переводов за рубеж

Розничные клиенты банков стали значительно активнее переводить средства за границу. Например, в ВТБ с начала 2026 года число трансграничных переводов физлиц выросло более чем в 4,5 раза — до свыше 18 млн операций, а их суммарный объем увеличился вдвое, до 233 млрд рублей, сообщил на форуме ВЭФ-2026 заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.