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Татар-информ

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Россияне резко нарастили объемы переводов за рубеж

Россияне резко нарастили объемы переводов за рубеж

Розничные клиенты банков стали значительно активнее переводить средства за границу. Например, в ВТБ с начала 2026 года число трансграничных переводов физлиц выросло более чем в 4,5 раза — до свыше 18 млн операций, а их суммарный объем увеличился вдвое, до 233 млрд рублей, сообщил на форуме ВЭФ-2026 заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

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