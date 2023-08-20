Спички - не игрушка

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"Луна-25". Aftermath

"Луна-25". Aftermath

Я не эксперт по космосу, поэтому даже не буду пытаться рассуждать, что там случилось. Этим пусть специально обученные люди занимаются, которые создадут комиссию и будут разбираться, анализируя весь массив наличных данных.

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