Маск согласился с мнением, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

Бизнесмен задался вопросом, «сколько детей погибнут, прежде чем это признают»Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск словами «все так» прокомментировал пост одного из пользователей X (бывший Twitter), в котором говорится, что Украина не сможет вернуть утраченные территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии