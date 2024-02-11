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Daily Storm

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Маск согласился с мнением, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

Маск согласился с мнением, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

Бизнесмен задался вопросом, «сколько детей погибнут, прежде чем это признают»Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск словами «все так» прокомментировал пост одного из пользователей X (бывший Twitter), в котором говорится, что Украина не сможет вернуть утраченные территории.

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