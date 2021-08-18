Зарубежная пресса

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Еще один способ сравнительно честного отъема денег у населения

Еще один способ сравнительно честного отъема денег у населения

  По оценкам ученых, до 40% выбросов углекислого газа в мире приходится на долю домашних хозяйств.

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Анатолий ashkourin
Идиотская шутка с далеко идущими последствиями.
Vladimir Lioubimcev
Идите в задницу!!... Уроды, проценщики хреновы. Все вам денег мало. Когда уже подавитесь ими?!!
ВЛАДИМИР ЛАПИН
хороший был лозунг в начале 20 века, - ...бей жидов, спасай Россию...., доиграются эти жидовские пруффессора, может возникнуть лозунг вновь.
testorr
Пукнул - заплати - на следующие выборы будет такой лозунг)))
Alex
Стоит заметить. Эти 'ученые' не предлагают никаких принципиальных улучшений технологии. Они даже не пытаются доказать, что парниковый эффект вызван людьми. Нет, они просто хотят срубить бабла из воздуха. Следом, кстати, может быть налог на дыхание.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
... приключение Буратино, синьор Лимон ....... мы ввели налог на воздух, но наши люди стали меньше дышать, это БЕЗОБРАЗИЕ!!!!
ВЛАДИМИР ЛАПИН
извиняюсь приключения Чиполлино, небольшая описка.
Виктор В
присоединяюсь к комметариям, "пукнул-заплати", но они еще и заставят счетчик к заднице пришить

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