Еще один способ сравнительно честного отъема денег у населения

Зарубежная прессаПолитикаЕще один способ сравнительно честного отъема денег у населения По оценкам ученых, до 40% выбросов углекислого газа в мире приходится на долю домашних хозяйств.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ashkourinИдиотская шутка с далеко идущими последствиями.Vladimir LioubimcevИдите в задницу!!... Уроды, проценщики хреновы. Все вам денег мало. Когда уже подавитесь ими?!!ВЛАДИМИР ЛАПИНхороший был лозунг в начале 20 века, - ...бей жидов, спасай Россию...., доиграются эти жидовские пруффессора, может возникнуть лозунг вновь.TtestorrПукнул - заплати - на следующие выборы будет такой лозунг)))AAlexСтоит заметить. Эти 'ученые' не предлагают никаких принципиальных улучшений технологии. Они даже не пытаются доказать, что парниковый эффект вызван людьми. Нет, они просто хотят срубить бабла из воздуха. Следом, кстати, может быть налог на дыхание.ВЛАДИМИР ЛАПИН... приключение Буратино, синьор Лимон ....... мы ввели налог на воздух, но наши люди стали меньше дышать, это БЕЗОБРАЗИЕ!!!!ВЛАДИМИР ЛАПИНизвиняюсь приключения Чиполлино, небольшая описка.Виктор Вприсоединяюсь к комметариям, "пукнул-заплати", но они еще и заставят счетчик к заднице пришитьКомментировать
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