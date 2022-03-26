Александр Жулин: «Мировое первенство без русских – это настоящий цирк! Я не смотрю чемпионат мира из принципа»

Тренер Александр Жулин назвал «цирком» чемпионат мира без участия российских фигуристов. «Почему бы Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону было не обновить мировой рекорд на турнире без российских спортсменов? Мировое первенство без русских – это настоящий цирк! Я не смотрю чемпионат мира из принципа.