В каких сферах на рынке вакансий самый высокий уровень конкуренции?

В своем отчете компания HeadHunter рассказала, что в настоящее время на рынке вакансий в России самый высокий уровень конкуренции наблюдается в сфере юриспруденции, а самый низкий – в консультировании, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Газету.
В своем отчете компания HeadHunter рассказала, что в настоящее время на рынке вакансий в России самый высокий уровень конкуренции наблюдается в сфере юриспруденции, а самый низкий – в консультировании, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Газету.
Свежие комментарии