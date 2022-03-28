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В каких сферах на рынке вакансий самый высокий уровень конкуренции?

В каких сферах на рынке вакансий самый высокий уровень конкуренции?

В своем отчете компания HeadHunter рассказала, что в настоящее время на рынке вакансий в России самый высокий уровень конкуренции наблюдается в сфере юриспруденции, а самый низкий – в консультировании, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Газету.

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