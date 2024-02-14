Нижегородский водитель скончался из-за обрушившейся на работе штукатурки

В Нижегородской области расследуют несчастный случай, произошедший с сотрудником ООО "Светимость".9 февраля нижегородский водитель скончался в больнице после того, как на его голову обрушилась штукатурка.
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