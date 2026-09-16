Макрон потребовал от правительства Франции мобилизации для устранения топливного кризиса и контроля цен

Официальный представитель правительства Мод Брежон по итогам заседания Совета министров 16 сентября 2026 года сообщила, что президент поставил две задачи: гарантировать непрерывность поставок топлива во все регионы и не допустить искусственного завышения розничных цен на АЗС.