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Макрон потребовал от правительства Франции мобилизации для устранения топливного кризиса и контроля цен

Макрон потребовал от правительства Франции мобилизации для устранения топливного кризиса и контроля цен

Официальный представитель правительства Мод Брежон по итогам заседания Совета министров 16 сентября 2026 года сообщила, что президент поставил две задачи: гарантировать непрерывность поставок топлива во все регионы и не допустить искусственного завышения розничных цен на АЗС.

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