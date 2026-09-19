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Лукашенко: за 18 лет власти Польши не смогли превратить белорусов в рабов

Лукашенко: за 18 лет власти Польши не смогли превратить белорусов в рабов До освободительного похода Красной армии в Западную Белоруссию в 1939 году местное население .

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