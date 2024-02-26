Во Владивостоке прошел фестиваль "Народная рыбалка"

Владивосток, 25 февраля /Синьхуа/ -- В пятницу на набережной Спортивной гавани Владивостока прошел фестиваль "Народная рыбалка", на котором можно было отведать жареную корюшку, выпить горячего чаю и принять участие в викторинах.
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