Актриса Дарья Екамасова поделилась эмоциями от триумфа фильма «Анора» в Каннах

Актриса Дарья Екамасова, снявшаяся в фильме «Анора», который получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля, в разговоре с «Известиями» назвала победу картины большим счастьем в нынешних условиях.
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