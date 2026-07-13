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ФСБ сорвала теракты на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях

ФСБ сорвала теракты на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях

Ваш браузер не поддерживает видео. ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ ФСБ России пресекла подготовку масштабных террористических актов на военных аэродромах "Украинка" в Амурской области и "Шагол" в Челябинской области.

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