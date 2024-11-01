«Пэнпай»: в Китае будут платить за первый брак, если невесте меньше 35 лет

Важно, чтобы хотя бы один из молодоженов имел прописку в Люйляне Правительство города Люйлян в китайской провинции Шаньси будет выдавать по 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) за первый брак парам, если невеста младше 35 лет.
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