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Царьград

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Жительница Новосибирской области голосом и ярким образом заработала 500 тысяч рублей

Жительница Новосибирской области голосом и ярким образом заработала 500 тысяч рублей

Сибирячка примерила на себя образ Кристины Агилеры на шоу "Ярче звезд" и одержала победу.Певица из Новосибирскаой области выиграла главный приз на шоу "Ярче звезд" (16+).

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