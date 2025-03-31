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Петербургский дневник

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Отоларинголог Аванесов объяснил, как предотвратить потерю слуха

Отоларинголог Аванесов объяснил, как предотвратить потерю слуха

Об этом проблеме предупредили в ВОЗ Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году почти 2,5 миллиарда человек будут страдать от проблем со слухом, а 700 миллионов человек будут нуждаться в реабилитации в связи с потерей слуха, пишет «Вечерняя Москва».

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