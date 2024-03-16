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Герой спецоперации сержант Ялфимов уничтожил бронегруппу противника

Сообщается, что оператор отделения ПТУР, гвардии младший сержант по имени Евгений Ялфимов, защищая позиции российской десантно-штурмовой бригады, уничтожил три единицы легкобронированной техники Вооруженных сил Украины.

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