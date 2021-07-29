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Как нас предали, а мы им верили, невыученные уроки истории

Как нас предали, а мы им верили, невыученные уроки истории

С того события прошло более 30 лет, но мы еще очень долго будем пожинать плоды этого события. А событие это было эпохальное - встреча Горбачева с Бушем на Мальте.

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СанСаныч Демченко
А. ведь это отребье человеческое--до сих пор считает, что поступал тогда -правильно..И ЖИВ!!!? до сих пор!!.Многих забрал ад..но этот и там не нужен..Прокляты они в векАх и их потомки и последователи...
карюкалов вячеслав
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карюкалов вячеслав
... другой закончил.

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