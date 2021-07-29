Как нас предали, а мы им верили, невыученные уроки истории

С того события прошло более 30 лет, но мы еще очень долго будем пожинать плоды этого события. А событие это было эпохальное - встреча Горбачева с Бушем на Мальте.
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